WSG Tirol gegen Rapid: Die Rekord-Riesen im Verteidiger-Duell

Von 17 Spielen gegen Rapid hat die WSG nur eines gewonnen, 2020 mit einem 3:0 in Hütteldorf. Angesichts der körperlichen und spielerischen Probleme im Team von Peter Stöger vor der sehnlich erwarteten Länderspielpause dürfen sich die Tiroler auf dem Tivoli (14.30 Uhr) Chancen auf eine Sieg-Premiere ausrechnen.

Wackelkandidat Cvetkovic „Es wird Spitz auf Knopf werden“, sagt Stöger, der hofft, dass Nenad Cvetkovic fit genug für einen Einsatz wird. Dann wäre mit einer Rückkehr zur erfolgreich eingesetzten Dreierkette zu rechnen. Coach Philipp Semlic setzt bei der WSG diese Saison durchgehend auf ein 3-4-3-System. Noch eine Parallele gibt es: Die üblichen Dreierketten sind die größten der Liga.

5,86 m sind kein Rekord Das Zentrum bei Rapid ist auch körperlich beeindruckend: Ahoussou misst 194 Zentimeter, Cvetkovic einen mehr, Raux-Yao mit 1,97 m noch einmal zwei Zentimeter mehr. Ergibt 5,86 Meter in der Dreierkette.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/KRUGFOTO

Klingt schwer zu überbieten, die WSG schafft das aber. Kubatta ist mit 195 Zentimeter der kleinste, Boras ist vier Zentimeter größer und Abwehrchef Lawrence kommt sogar auf 2,01 m. Ergibt gesamt 5,95 Meter.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/TOBIAS STEINMAURER

Neben den Riesen in der Rapid-Innenverteidigung wird wohl wieder der gegen Craiova noch angeschlagene Furkan Demir an der Linie auf und ab sprinten.

Auslaufender Vertrag Der 20-Jährige hat sich nach seinem starken Leih-Jahr in Hartberg bei Rapid mit viel Einsatz und soliden Leistungen aufgedrängt. Bereits 16 Einsätze kann der Wiener, der für das türkische U-21-Team spielt, vorweisen. Allerdings läuft der Vertrag mit Saisonende aus. Der Eigenbauspieler ist einer der wenigen Rapidler, der nicht langfristig gebunden ist – obwohl bereits länger verhandelt wurde. Sportdirektor Markus Katzer bestätigt auf KURIER-Anfrage: „Das Ziel ist eine Vertragsverlängerung, derzeit gibt es aber keine Einigung.“ Wenig überraschend geht’s auch ums Geld: Wie stark soll das bislang geringe Gehalt angehoben werden? Bleibt eine Einigung aus, würde nach zwölf Jahren Ausbildung nur die entsprechende sechsstellige Entschädigung fällig werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/TOBIAS STEINMAURER