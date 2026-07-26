ÖFB-Cup live: So steht es bei Wienerberg vs. Rapid

„Es war zwar erst das erste Spiel, aber wir müssen uns in vielen Bereichen rasch steigern“, hatte Rapid -Trainer Johannes Hoff Thorup nach dem 3:1 bei Santa Coloma in Andorra im Europacup am Donnerstag gesagt.

Von nun an geht es für Grün-Weiß Schlag auf Schlag. Am Sonntag (20.30 Uhr) gastiert Rapid in der ersten Runde des ÖFB-Cups im kleinen Stadtderby bei Regionalligist Wienerberg. Gespielt wird wie schon im rund 1.300 Kilometer entfernten Andorra la Vella auf Kunstrasen.