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ÖFB-Cup live: So steht es bei Wienerberg vs. Rapid
Rapid steht vor einem Pflichtsieg im ÖFB-Cup. Gespielt wird wie zuletzt auf einem Kunstrasen.
„Es war zwar erst das erste Spiel, aber wir müssen uns in vielen Bereichen rasch steigern“, hatte Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup nach dem 3:1 bei Santa Coloma in Andorra im Europacup am Donnerstag gesagt.
Von nun an geht es für Grün-Weiß Schlag auf Schlag. Am Sonntag (20.30 Uhr) gastiert Rapid in der ersten Runde des ÖFB-Cups im kleinen Stadtderby bei Regionalligist Wienerberg. Gespielt wird wie schon im rund 1.300 Kilometer entfernten Andorra la Vella auf Kunstrasen.
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