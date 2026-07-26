Warum Wienerberg im Cup Rapid auf einem Nebenplatz empfängt

Ein TV-Livespiel im Hauptabendprogramm gleicht für einen Amateurverein einem Jackpot: Nicht nur die Spieler können sich einem wesentlich größeren Publikum als sonst präsentieren, auch die Sponsoren und der Klub an sich bekommen ungewohnte Aufmerksamkeit.

Im Fall von Wienerberg hat der Auftritt auf ORF Sport+ allerdings einen Haken: Da Rapid zu Gast ist, besteht der Rundfunk auf einen Abendtermin. Der Meister der Wienerliga hat zwar eine schöne Anlage mit einem guten Rasenplatz – allerdings kein Flutlicht. Deswegen muss ab 20.30 Uhr auf dem kleineren Trainingsplatz mit einem an sich nicht mehr zeitgemäßen Kunstrasen gekickt werden.