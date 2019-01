Rapid: Weiter warten auf den neuen Stürmer

Regen und Sturm rüttelte die Trainingspläne der vielen Fußball-Teams in Belek am Donnerstagnachmittag durcheinander. Bei Rapid improvisierte Trainer Didi Kühbauer mit 25 Spielern in der Hotel-Halle. Als das Unwetter vorbei war, erlaubte die gute Saugfähigkeit der Plätze ein Training im Freien bis zum Einbruch der Dunkelheit.

Trotz der großen grünen Delegation fehlen im Trainingslager einige Herren von Rang und Namen. Zuallererst der lange und mehrmals angekündigte neue Stürmer. Fredy Bickel bestätigt im KURIER-Gespräch, dass trotz zahlreicher Rückschläge weiter an der Verpflichtung eines kampf- und kopfballstarken Angreifers gearbeitet wird. Seit nunmehr fünf Wochen verhandelt der Sportdirektor. Alle Beteiligten wissen: Dieser Transfer muss sitzen. Kühbauer strahlt trotz aller Stürmer- und Wetterkapriolen großen Optimismus aus.