Kulovits: "Didi war mein Idol – dann hat er mich beschimpft"

Stefan Kulovits ist Realist, und der Interimstrainer von Rapid kann die Tabelle interpretieren. „Wir haben oft genug geträumt in dieser Saison, das hat zu nichts geführt. Während der WAC echte Chancen auf das Double hat, geht es für uns nur noch um den fünften Platz“, sagt Kulovits vor dem Duell mit dem neuen Cupsieger am Sonntag in Hütteldorf (14.30 Uhr) und mit acht Punkten Rückstand zu den Salzburgern auf Platz vier.