Rapid-Trainer Kulovits: "Dann werden wir schnell zum Erfolg kommen"

Rapid kommt auch nach dem Trainerwechsel nicht in die Gänge. Nach dem Heim-0:0 am Sonntag gegen Blau-Weiß Linz ist Platz fünf, der zur Teilnahme am Europacup-Play-off der Fußball-Bundesliga berechtigt, weiterhin nur mit einem Punkt Vorsprung auf die Oberösterreicher abgesichert. Interimscoach Stefan Kulovits schaffte es noch nicht, die Verunsicherung der vergangenen Monate aus der Mannschaft zu bringen.

Dazu war aber auch wenig Zeit - gerade einmal zwei Trainingseinheiten standen dem Nachfolger von Robert Klauß zur Verfügung. Nun gibt es, von der Länderspielpause im März abgesehen, erstmals seit Mitte Februar sechs Tage am Stück ohne Rapid-Pflichtspiel. Kulovits will diese Phase nützen, um einige seiner Ideen zu implementieren. "Die Strukturen im Ballbesitz werden wir beibehalten. Was auf jeden Fall geändert werden muss, sind Sachen wie das Blockverhalten. Wir dürfen in beide Richtungen nicht zu weit auseinanderrücken", erklärte der Ex-ÖFB-Internationale.

Ein weiteres Thema sei, mehr Spieler in den gegnerischen Sechzehner zu bekommen. "Und wir müssen im Gegenpressing noch gieriger werden. Wenn wir das besser hinbekommen, werden wir relativ schnell zum Erfolg zurückkommen", meinte Kulovits. Im Moment ist Rapid vom Erfolg ziemlich weit entfernt - neun Niederlagen, drei Unentschieden und nur drei Siege aus den jüngsten 15 Liga-Partien sprechen eine deutliche Sprache.