Rapid: Die Negativserie wurde gebrochen und der nächste Einkauf fixiert

Serien sind da, um gebrochen zu werden. Nach diesem Motto kommen bei Rapid aktuell offenbar die Ergebnisse zustande. „Wir haben mehrere Serien gebrochen“, sagte Trainer Peter Stöger nach dem 2:1 in Wolfsberg stolz.

Der Wiener meint damit den ersten Sieg gegen den WAC nach der ersten kompletten Saison ohne Erfolg gegen das Team von Didi Kühbauer. Außerdem denkt Stöger an das 2:1 gegen Sturm: In Graz waren die Hütteldorfer zuvor seit dem Sommer 2020 ohne Sieg. Und zusätzlich wurde in Runde 1 der Angstgegner der vergangenen Saison – Blau-Weiß Linz – 1:0 bezwungen.

Derby und Salzburg als Serienbrecher Bereits unter Vorgänger Robert Klauß wurde der Fokus darauf gelegt, lange Negativserien zu durchbrechen. Mit dem Deutschen gelang der erste Derby-Heimsieg im Allianz Stadion, acht Jahre nach der Eröffnung. Außerdem wurde Salzburg nach über fünf Jahren wieder bezwungen.

Ausgerechnet eine eigene Rekordserie ist zu Ende gegangen.

Durch den verschossenen Kara-Elfmeter gegen Altach in letzter Minute wurde mit dem 0:0 die große Chance vergeben, acht Zu-Null-Siege in Folge gegen die Vorarlberger zu feiern. Es wäre die längste derartige Strecke in der Bundesliga-Geschichte gewesen.

Lange gezogen hat sich auch der Transfer von Marco Tilio. Zuerst wurde länger um eine Einigung mit dem Australier gerungen. Dann musste Rapid wochenlang darauf warten, dass Celtic bei der Suche nach einem neuen Flügel Erfolg hat. Erst dann kann das grüne Licht aus Glasgow für den Transfer um eine siebenstellige Summe. Auch bei den finalen Unterschriften ließen sich die Schotten Zeit. Wie vom KURIER berichtet, erledigte Rapid mit dem Flügelstürmer am Freitag alles für den Wechsel der neuen Nummer 7. Offiziell wurde der Kauf mit einem Vierjahresvertrag aber erst am Montag um 15 Uhr.

Ungewöhnlich am Deal ist, dass Sportchef Katzer ausverhandeln konnte, dass erst kommende Saison die Ablöse überwiesen werden muss. Das erhöht die Flexibilität im noch laufenden Transferfenster, weil die Rapidler stets am stärksten auf die Liquidität – und damit auf den Zeitpunkt von größeren Ausgaben – achten.