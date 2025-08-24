WAC gegen Rapid live: So steht es bei den Europacup-Fightern

Alleine im Fußballjahr 2025 hat Wolfsberg die Rapidler bereits drei Mal besiegt. Damit konnte der Cupsieger die historische Bilanz gegen die Hütteldorfer sogar ausgleichen. Im Lavanttal zeigt sich ab 17 Uhr, ob ein Team den insgesamt 18. Sieg feiern kann, oder die Remis-Bilanz auf 13 Unentschieden erhöht wird.

Sowohl für Wolfsberg als auch Rapid ist es eine entscheidende Woche: Am Donnerstag geht es um den Aufstieg in die Ligaphase der Conference League. Die Ausgangslage ist nach dem 2:1-Sieg vom WAC für das Rückspiel auf Zypern gegen Nikosia ähnlich knapp wie für Rapid nach dem 1:2 in Györ.

Für die Trainer Didi Kühbauer und Peter Stöger ist es ein Wiedersehen nach dem bislang letzten Duell mit einem Wiener Derby während der Coronazeit. Von 1995 bis 1997 bildeten die beiden Teamspieler ein famoses Duo im Mittelfeld der Rapidler.