Rapid gegen den WAC: Das Krisenduell im Hütteldorfer Pulverfass

Zum Jahresstart eine Cup-Pleite, danach ein enttäuschendes Unentschieden im ersten Heimspiel und zuletzt eine schwache Leistung bei einer Auswärtsniederlage – klingt exakt nach Rapid, ist aber der WAC im Jahr 2026. Auch davor ist es für die Wolfsberger ähnlich schlecht gelaufen wie für den aktuell größten Krisenklub der Liga: Nur einen Sieg feierte der Noch-Cupsieger in den vergangenen neun Pflichtspielen.

Zuletzt gab es ein Donnerwetter von WAC-Präsident Dietmar Riegler beim Training. Der Langzeit-Boss der Kärntner stärkt Trainer Ismail Atalan und sieht die seit dem Abgang von Ex-Coach Kühbauer strauchelnden Kicker in der Pflicht, weil es „den besten Kader der Vereinsgeschichte“ gebe.

Die Einschätzung von einem Top-Kader bei Rapid – die Ex-Trainer Stöger schon früh infrage gestellt hatte – revidierte zuletzt auch Sportchef Markus Katzer.

Mögliche Proteste der Fans könnten beim Krisenduell ab 17 Uhr auch die Verantwortlichen abkriegen.

Nervenstärke gesucht Trainer Johannes Hoff Thorup ist bewusst, dass er sich in ein Pulverfass begeben hat. Der Däne versucht, seine verunsicherten Spieler zu stärken: „Vertraut euch und euren Stärken!“ Er überlegt bei der Aufstellung auch, welche Rapidler mit einer feindseligen Atmosphäre mental überfordert sein könnten. Seine größte Aufgabe sieht Hoff Thorup darin, die absurd großen Unterschiede zwischen Trainings- und Spielleistung zu verkleinern.

Das Selbstvertrauen wird auch bei den Gästen nicht viel größer sein. Unter Atalan gab es mit einer Dreierkette, 4-3-3 und zuletzt einer Raute bereits drei Systeme.