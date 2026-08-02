Torspektakel beim Liga-Debüt der Rapid-Frauen auf der Hohen Warte

Nach dem Durchmarsch von der dritten Liga in die Bundesliga debütierten die Rapid-Frauen gegen die Vienna. Auf der Hohen Warte gelang der erst 17-jährigen Sophia Zöger das historische Premierentor. Perfekt war der Heber aus rund 30 Metern (9.). Karla Kurkutovic glich per Kopf aus kurzer Distanz aus (21.).

Vienna mit Chancenplus Danach dominierte die Vienna. Torfrau Zotter, die Stange oder Latte verhinderten die Führung. Effizienter war der Aufsteiger. Die von Sturm gekommene Lilli Brandl traf per Abstauber zum 2:1 für Rapid (59.). Wieder per Heber legte Jasmin König im Konter nach. Ein schöner Weitschuss von Leonie Gebert machte es gleich darauf wieder spannend – 3:2 (68.). Das insgesamt verdiente 3:3 gelang der eben eingewechselten Helena Milanovic per Kopf (89.). Entscheidungswoche für SKN Bereits nach einer Runde lässt sich ankündigen, dass St. Pölten wieder ein Top-Kandidat für den Titel sein wird. Die SKN-Frauen siegten bei Doublesieger Austria durch ein Traumtor von Rückkehrerin Vago mit 1:0.