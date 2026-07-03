Geheimnis gelüftet: Das sind die neuen Rapid-Trikots
Mit einem historischen Schritt schlägt Rapid ein neues Kapitel auf. Erstmals in der Vereinsgeschichte setzt der Rekordmeister auf einen Ausrüster außerhalb Europas: Das japanische Traditionsunternehmen Mizuno übernimmt ab sofort die Rolle des offiziellen Ausrüsters der Hütteldorfer.
Neuer Ausrüster bei Rapid: Mizuno löst Puma ab
Rapid und Mizuno haben einen Vertrag bis zum Sommer 2031 abgeschlossen und gehen damit für die kommenden fünf Jahre gemeinsame Wege. Der Vertrag mit dem bisherigen Ausrüster Puma wurde nicht verlängert.
Bereits bei der Bekanntgabe des neuen Partners machte Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann den Fans große Hoffnung auf das, was sie erwartet: „Eines kann ich an dieser Stelle gleich vorwegnehmen, und zwar, dass sich alle Rapid-Fans sehr auf die zukünftigen Trikots freuen dürfen.“
So sehen die neuen Rapid-Trikots aus
Nun ist das Geheimnis gelüftet. Am Freitag präsentierte Rapid die neuen Trikots für die Saison 2026/27.
Unter dem Motto „Im Stil der Jugend“ und in Anlehnung an die tiefe Verbundenheit zur Stadt Wien wurden Trikots geschaffen, die frische Energie, urbanen Charakter und die Verbundenheit zum Zuhause eindrucksvoll widerspiegeln, wie der Verein mitteilte.
„Mit diesen beiden Trikots und den sehr individuellen Designs, die erst bei genauerem Anblick sichtbar sind, beschreiten wir definitiv neue Wege in der Trikot-Geschichte des SK Rapid. Wir haben zusammen viel Zeit in diesen Prozess gesteckt und ich denke, das Ergebnis kann sich mehr als nur sehen lassen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an unsere interne Arbeitsgruppe sowie an Mizuno für die hervorragende Umsetzung der Ideen“, freut sich Hofmann über das gelungene Endergebnis.
Geschäftsführerin Wirtschaft Daniela Bauer: „Wir freuen uns sehr, dass wir nun offiziell als erster österreichischer Verein die Partnerschaft mit Mizuno starten können. Auf ebenso moderne wie individuelle Art und Weise - gepaart mit Elementen des Jugendstils - greifen beide Trikots die Identität des SK Rapid sowie der Stadt Wien auf. Das Endprodukt, begeistert generationenübergreifend und lässt sich nicht nur im Stadion, sondern auch im Alltag vielseitig kombinieren. Gemeinsam freuen wir uns auf eine hoffentlich auch sportlich erfolgreiche Ära mit unserem neuen Ausrüster.“
Kommentare