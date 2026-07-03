Geheimnis gelüftet: Das sind die neuen Rapid-Trikots

Mit einem historischen Schritt schlägt Rapid ein neues Kapitel auf. Erstmals in der Vereinsgeschichte setzt der Rekordmeister auf einen Ausrüster außerhalb Europas: Das japanische Traditionsunternehmen Mizuno übernimmt ab sofort die Rolle des offiziellen Ausrüsters der Hütteldorfer. Neuer Ausrüster bei Rapid: Mizuno löst Puma ab Rapid und Mizuno haben einen Vertrag bis zum Sommer 2031 abgeschlossen und gehen damit für die kommenden fünf Jahre gemeinsame Wege. Der Vertrag mit dem bisherigen Ausrüster Puma wurde nicht verlängert.

Bereits bei der Bekanntgabe des neuen Partners machte Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann den Fans große Hoffnung auf das, was sie erwartet: „Eines kann ich an dieser Stelle gleich vorwegnehmen, und zwar, dass sich alle Rapid-Fans sehr auf die zukünftigen Trikots freuen dürfen.“ So sehen die neuen Rapid-Trikots aus Nun ist das Geheimnis gelüftet. Am Freitag präsentierte Rapid die neuen Trikots für die Saison 2026/27.

Unter dem Motto „Im Stil der Jugend“ und in Anlehnung an die tiefe Verbundenheit zur Stadt Wien wurden Trikots geschaffen, die frische Energie, urbanen Charakter und die Verbundenheit zum Zuhause eindrucksvoll widerspiegeln, wie der Verein mitteilte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © © SK Rapid | Widner Die neuen Rapid-Trikots für die Saison 2026/27.