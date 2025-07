Transfer-Karussell dreht bei Rapid durch: Arnautovic, Selke, Jensen

Laut KURIER-Informationen werden keine weiteren Verhandlungen mehr angestrebt – sondern mit den Jansson-Millionen andere Pläne in den Fokus gerückt.

Der 30-jährige Deutsche schoss den HSV mit 22 Treffern zum Aufstieg, wurde Torschützenkönig der 2. Liga, verlängerte in Hamburg aber nicht. Der 1,95 m große Mittelstürmer wäre also wie Arnautovic ablösefrei und (nicht ganz so) teuer.

Neben dem früheren Leipzig-Stürmer gibt es mehrere andere Varianten.