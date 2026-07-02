Erster Abgang bei Rapid: Böckle kehrt zurück in die Heimat

Der erste Sommer-Abgang bei Rapid ist fixiert: Nach KURIER-Informationen steht Benjamin Böckle unmittelbar vor einem Wechsel zum SCR Altach. Die Ablösesumme dürfte sich dabei in einem überschaubaren Rahmen bewegen.

Trainer Johannes Hoff Thorup hätte gerne noch die Testspiele am Wochenende abgewartet, aber die Vorarlberger Heimat lockt Böckle, der mit (dem derzeit rekonvaleszenten) Jannes Horn bei Rapid einen harten Konkurrenten hätte.