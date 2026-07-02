Erster Abgang bei Rapid: Böckle kehrt zurück in die Heimat
Der erste Sommer-Abgang bei Rapid ist fixiert: Nach KURIER-Informationen steht Benjamin Böckle unmittelbar vor einem Wechsel zum SCR Altach. Die Ablösesumme dürfte sich dabei in einem überschaubaren Rahmen bewegen.
Trainer Johannes Hoff Thorup hätte gerne noch die Testspiele am Wochenende abgewartet, aber die Vorarlberger Heimat lockt Böckle, der mit (dem derzeit rekonvaleszenten) Jannes Horn bei Rapid einen harten Konkurrenten hätte.
Böckle zu Altach: Nur 13 Einsätze für Rapid
Der 24-jährige Linksverteidiger war in der vergangenen Saison an die WSG Tirol verliehen und soll nun dauerhaft in seine Vorarlberger Heimat zurückkehren. Für Rapid kam Böckle seit seinem Wechsel im Sommer 2024 lediglich auf 13 Pflichtspiele, in denen ihm immerhin fünf Assists gelangen.
In Altach ist Böckle als Nachfolger von Mohamed Ouedraogo vorgesehen. Dessen Wechsel zu Olympique Lyon steht unmittelbar bevor und soll dem österreichischen Bundesligisten eine Millionen-Ablöse einbringen. Mit Böckle wollen die Vorarlberger die entstandene Lücke auf der linken Seite schließen.
Kommentare