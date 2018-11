Rapid-Trainer Kühbauer: „Ich hab’ Mocinic heimgeschickt“

Regen und Kälte änderten am offensichtlichen Bemühen nichts. Immer wieder sprinteten die Rapidler Dienstagfrüh bei den geübten „ Umschaltsituationen“ hin und her. „Jetzt ist die nötige Frische da. Und auch der Zug im Training ist so, wie ich mir das vorstelle“, sagt Rapid-Trainer Didi Kühbauer nach der ersten von zwei Trainingseinheiten anerkennend. Ein Spieler fehlt bei der Vorbereitung auf die Sonntagspartie gegen den LASK wieder einmal: Ivan Mocinic.

Dabei stand der Kroate so knapp wie noch nie seit seinem Knorpelschaden im Jänner 2017 vor dem Comeback bei den Profis. Die Einsätze bei Rapid II verliefen zufriedenstellend, die Schmerzen im mehrfach operierten Knie waren weg. Doch vor der Abreise nach Wolfsberg verdrehte sich der 25-Jährige das Knie – Bänderdehnung, zumindest ist nichts gerissen.