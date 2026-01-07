Hoff Thorup als Rapid-Trainer: „Ohne große Erwartungen wäre ich nicht da“

Die erste Amtshandlung von Johannes Hoff Thorup war ein Autogramm. Auf dem Weg zum Podium wurde der neue Rapid-Trainer von einem routinierten Fan gestoppt, der um eine Unterschrift bat. Über eine Spielhälfte lang beantwortete der Däne Fragen, sprach über seine Spielidee und über die „eigenartige Bundesliga“. Außerdem wurde das zuletzt lange diskutierte Trainerteam des 36-Jährigen bekanntgegeben.

Das Assistenztrainer-Team bilden künftig der 40-jährige Däne Alan Gürkan Arac, der 34-jährige Serbe Luka Pavlović sowie ein weiterer Assistent, bei dem es laut Rapid „noch letzte juristische Formalitäten mit dem bisherigen Arbeitgeber zu klären gibt.“ Nicht zu rechnen ist für diesen Posten allerdings mit einem Fußball-Promi.

Es geht um Michael Essien, der für die französischsprachigen Spieler ein Jackpot wäre. Der frühere Chelsea-Star war Hoff Thorups Assistent bei Nordsjaelland und ist dort noch unter Vertrag. „Michael ist großartig, wir sind noch in Kontakt. Es wäre toll, wenn wir später eines Tages wieder zusammenarbeiten könnten“, sagte Hoff Thorup. Mit Blick zu Sportchef Markus Katzer meinte der Neue: „Aber ich weiß nicht, ob wir dann auch das Budget für Essien hätten.“

Aufsteiger Pavlović Aufgestiegen ist Luka Pavlović, geboren am 15. Juni 1991 und mittlerweile Inhaber der UEFA Pro-Lizenz. Der Serbe war 2025 zweimal bei insgesamt zwölf Pflichtspielen interimistisch als „Co“ für Grün-Weiß im Einsatz. Pavlović konnte im Hearing überzeugen - das dürfte auch an seiner Spielidee mit Dominanz und viel Ballbesitz im 4-3-3 liegen. Hoff Thorup bestätigte, dass „ich so Fußball spielen will und den Spielern schnell Klarheit geben will. Denn das sind nur Überschriften und es geht immer um Details.“

Mitgenommen hat der Däne als ersten Vertrauten Arac, geboren am 14. September 1985. Der auch türkisch sprechende Co sammelte seine ersten Trainererfahrungen im Nachwuchs von AGF Aarhus und Lyngby BK und war danach im Betreuerstab von Hoff Thorup, sowohl beim FC Nordsjælland als auch bei Norwich. „Leider erst ab November - ich hätte Arac gerne in Norwich gleich dabei gehabt, so wie jetzt bei Rapid“, sagt Hoff Thorup. Über den letzten fehlenden Co heißt es von Rapid: „In Bälde zum Assistenten-Trio stoßen wird zudem ein weiterer Coach, mit dem der neue Cheftrainer bereits in anderer Konstellation zusammengearbeitet hat.“

Neu im grün-weißen Staff ist zudem der 33-jährige Athletik-Coach Tobias Hammerschmied. Der Sportwissenschafter war fünf Jahre zuerst in der Akademie und zuletzt bei der zweiten Mannschaft tätig. Im Duo mit Julian Helml (31) wird er als Athletiktrainer tätig sein. Rückkehr nach Stöger-Rauswurf Für die Analyse wird das deutsche Duo Linus Braun (29) und nach kurzer Pause Daniel Schmitt (31) zuständig sein. Schmitt war von Ex-Coach Stöger zu Beginn der Krise gefeuert worden. Torwarttrainer bleibt der 48-jährige Jürgen Macho, der diese Funktion seit Sommer 2019 ausübt und bei seinem „Zweitjob“ als Trainer für die Defensivstandards und der Verhinderung von Gegentoren aus ruhenden Bällen überzeugen konnte.

Abschied von Kulovits Stefan Kulovits und Daniel Seper müssen gehen. Zu Kulovits sagt Katzer: „Kulo ist zuletzt nicht gut weggekommen, aber er ist hochloyal. Er will jetzt auch nicht mehr dabei sein, um das neue Team mit neuer Energie starten zu lassen.“ Zum Aus von Peter Stöger sagt Katzer: „Es ist nicht nur um die Ergebnisse gegangen. Der Fußball hatte am Ende nichts mehr zu tun mit unserer Spielidee und was wir vor hatten. Das Ziel muss sein, länger mit den Trainern zusammenzuarbeiten.“ Katzer versucht auch, Druck wegzunehmen: „Wenn mit Hoff Thorup die Ergebnisse am Anfang nicht gleich so passen, werden wir nicht nervös werden.“

