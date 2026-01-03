Wer bleibt, wer kommt zu Rapid? Hoff Thorup spricht mit Kandidaten

Das Transferfenster ist offiziell geöffnet, nach und nach beginnen die Bundesligisten mit dem Training für das WM-Jahr. Der erste Hit 2026 ist das Testspiel der Bayern in Salzburg am 6. Jänner (15 Uhr, Servus TV live).

Trainer Thomas Letsch bekommt auch unter dem neuen Sportvorstand Marcus Mann eine Chance und kann dabei auf den eindrucksvollsten Spieler des Herbstes zurückgreifen: Laut Sky verzichtet Leverkusen auf die Chance, Kerim Alajbegovic per Klausel jetzt zurückzukaufen.

Im Sommer dürfte es dann um acht Millionen Ablöse so weit sein, dass der 18-Jährige wieder zurückkehrt zur Bayer-Elf. Casting für Co-Trainer Bei Rapid startet der neue Chefcoach Johannes Hoff Thorup am Sonntag in Wien die Gespräche mit den Kandidaten für sein künftiges Trainerteam.

Der Däne bringt zumindest einen Vertrauten mit und will einen Assistenten an seiner Seite haben, der Rapid ebenso wie die Bundesliga kennt.

Gespräche sind ebenso über die Zukunft von Janis Antiste zu führen. Entweder es wird nach einem schwachen Herbst die Auflösung des Leihvertrags angestrebt. Oder Besitzer Sassuolo streicht die nur noch wenige Rapid-Einsätze entfernte Kaufpflicht um mehr als drei Millionen. Dann könnte der 23-Jährige als „normaler“ Leihstürmer bleiben. Aber nur, sofern Hoff Thorup an eine deutliche Steigerung des Franzosen glaubt.

