Hoff Thorup blickt Richtung Rapid-Nachwuchs: U17-WM-Teilnehmer bleibt

Aktuell ist Johannes Hoff Thorup ordentlich damit beschäftigt, die Profis mit den Feinheiten des Positionsspiels im 4-3-3 und dem Herausspielen von Chancen durch flache Pässe besser vertraut zu machen. So wie gegen Ferencvaros (1:0) hatte Rapid auch beim 0:2 gegen Ungarns Tabellenführer Györ gröbere Probleme damit, gefährlich in den Strafraum zu kommen.

Bereits am 31. Jänner folgt mit dem Cup-Viertelfinale in Ried der Ernstfall.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER

Auf längere Sicht möchte sich der Chefcoach verstärkt dem Nachwuchs und seiner Förderung widmen.

Dazu passt auch die Wahl des zweiten Co-Trainers, neben Alan Arac. Der Engländer Paul Shulberg war zwar kurz der Assistent von Hoff Thorup bei Norwich, vor allem aber Nachwuchschef beim englischen Zweitligisten. "Welche Talente haben wir selbst?" „Bevor wir künftig Transfers tätigen, sollte der Blick zum Nachwuchs sowie Rapid II gehen. Welche Talente haben wir selbst für welche Position?“, erklärt Hoff Thorup seinen Zugang.