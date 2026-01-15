Rapid-Trainer Hoff Thorup: "Im Training soll es schwieriger sein"

Johannes Hoff Thorup zeigt auf seine Smartwatch. „Es ist früher Nachmittag, und ich bin bereits 11.000 Schritte gelaufen. Deswegen brauche ich neben meiner Arbeit keinen Sport“, sagt der neue Trainer von Rapid, der nur von einem Hobby spricht: „Freie Zeit verbringe ich mit meiner Frau und den beiden Töchtern, die hoffentlich bald nach Wien nachkommen.“

Ideen werden im Eilverfahren vermittelt

Der 36-Jährige läuft und kommuniziert bei den Einheiten so viel, dass der Däne wie ein aktiver Sportler wirkt.

Immer wieder nähert sich Hoff Thorup Ball wie Spieler und gibt aus der Nähe Anweisungen.