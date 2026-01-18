Fußball

0:2 gegen Györ: Kalte Dusche für Rapid nach der Rückkehr aus Spanien

Györ jubelt gegen Rapid
Rapid enttäuschte beim 0:2 im Test gegen Györ. Trainer Hoff Thorup hat noch viel Arbeit vor sich.
18.01.26, 16:39

Rapid hat vor dem ersten Pflichtspiel im Cup-Viertelfinale gegen Ried (31. Jänner) noch viel Arbeit zu erledigen. Nach dem 1:0-Erfolg im Trainingslager in Benidorm gegen Ferencvaros setzte es am Sonntag im Test gegen Györ eine 0:2-Niederlage. 

Die Mannschaft von Johannes Hoff Thorup kam im Trainingszentrum im Wiener Prater im gesamten Spiel gegen den ungarischen Tabellenführer nur zu wenigen Torchancen. Raux-Yao hatte nach einem Querpass mit einem Eigentor das 0:1 (42.) verursacht, in der Schlussminute traf  Boldor nach einem Eckball zum 0:2-Endstand. 

Trainer Hoff Torup sagte nach dem Spiel: "Ich war mit den ersten 30 Minuten zufrieden. Insgesamt müssen wir uns beim Herausspielen von Chancen verbessern."  

Am Samstag testet Rapid gegen Vienna und gegen Mura (SLO).

Rapid-Trainer Hoff Thorup im ersten Interview: "Ein 1:0 ist ein wunderschönes Resultat"
Warum Rapid beim neuen Trainer Hoff Thorup Geduld brauchen wird
kurier.at, peka 

