0:2 gegen Györ: Kalte Dusche für Rapid nach der Rückkehr aus Spanien
Rapid hat vor dem ersten Pflichtspiel im Cup-Viertelfinale gegen Ried (31. Jänner) noch viel Arbeit zu erledigen. Nach dem 1:0-Erfolg im Trainingslager in Benidorm gegen Ferencvaros setzte es am Sonntag im Test gegen Györ eine 0:2-Niederlage.
Die Mannschaft von Johannes Hoff Thorup kam im Trainingszentrum im Wiener Prater im gesamten Spiel gegen den ungarischen Tabellenführer nur zu wenigen Torchancen. Raux-Yao hatte nach einem Querpass mit einem Eigentor das 0:1 (42.) verursacht, in der Schlussminute traf Boldor nach einem Eckball zum 0:2-Endstand.
Trainer Hoff Torup sagte nach dem Spiel: "Ich war mit den ersten 30 Minuten zufrieden. Insgesamt müssen wir uns beim Herausspielen von Chancen verbessern."
Am Samstag testet Rapid gegen Vienna und gegen Mura (SLO).
Tore: Raux-Yao (42./ET), Boldor (89.)
Rapid mit: Hedl (46. Gartler); Bolla (63. Demir), Cvetković (63. Brunnhofer/86. Gröller), Raux-Yao (46. Ahoussou), Weixelbraun (63. Auer); Gulliksen (63. Szladits), Børkeeiet (63. Grgić), Amane (63. Ndzie); Nunoo (63. Tilio), Mbuyi (46. Antiste), Seidl (63. Radulović)
