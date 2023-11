Erster Heimsieg seit August: Rapid gewinnt unter Neo-Trainer Klauß

Dabei war es das Duell der Frühstarter: Rapid und Linz halten mit je fünf Toren in der Anfangsviertelstunde den Liga-Topwert, noch dazu kassierte Blau-Weiß mit sechs Treffern in den ersten 15 Minuten so viele, wie kein anderes Team. Allein: Die trotz der Kälte gekommenen 17.500 Zuschauer warteten vergeblich auf den Torjubel. Die Partie hätte wohl auch mit Zoran Barisic auf der Bank so ausgesehen – bis auf ein Detail: Rapid versuchte, nach Ballverlust aggressiver und schneller, das Spielgerät zurückzugewinnen.

Als die Rapidler merkten, dass es wieder einmal zäh werden würde, kamen die Gäste ins Spiel – und nach 30 Minuten sogar zu einer guten Chance. Fabian Windhager schoss vom Strafraumeck knapp vorbei.

Rapid übte Dauerdruck aus

Auch die zweite Hälfte begann mit Dauerdruck. Guido Burgstaller verfehlte eine Flanke, Marco Grülls abgefälschter Versuch landete bei Nicolas Schmid. Nach 60 Minute zog Grüll erneut ab, erneut änderte der Ball seinen Weg, diesmal aber an Schmids Fuß vorbei – 1:0.