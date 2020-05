Rapid - Sturm als garantierter Aufreger

Was werden die Fans zu sehen bekommen? Die letzten Duelle zwischen Rapid und Sturm waren allesamt Aufreger:



9. 5. 2010 Nach dem 4:1 für Rapid ließ sich Trainer Pacult, der am Freitag 52 wurde, dazu hinreißen, den Sturm-Fans seine Mittelfinger entgegenzustrecken und wurde abgemahnt.



8. 8. 2010 Der heutige Rangers-Goalgetter Jelavic traf zum 2:0 in Graz, um danach nie wieder das Rapid-Dress anziehen zu wollen.



7. 11. 2010 Nach vier Ligaspielen ohne Sieg und dem 1:2 im Europacup gegen Sofia forderten die "Ultras" das Ende der Ära Pacult. Es folgte ein fulminantes 3:1 gegen Sturm.



2. 4. 2011 Beim Abschlusstraining am Tag vor dem 3:3 in Graz verkündete Rapid-Sportdirektor Hörtnagl den verdutzten Spielern seinen Rücktritt.



9. 4. 2011 Noch vor dem 2:0-Auswärtssieg der Grazer gegen die damals fünftplatzierten Rapidler vermeldete der KURIER, dass sich Pacult mit Red-Bull-Boss Mateschitz über den Wechsel nach Leipzig geeinigt hat. Zwei Tage später wurde Pacult entlassen.



13. 8. 2011 Rapid kassierte in Minute 92 durch Bukva nach Payer-Patzer zum 0:1 das erste Gegentor unter Schöttel, verlor Platz eins und begann den Sinkflug.