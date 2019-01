Rapid-Stürmersuche: Admiras Kalajdzic soll es richten

Dass Kalajdzic zum Rapid-Kandidaten wurde, liegt an Ernst Baumeister. 2016 von Stadtligist Donaufeld zur Admira gekommen, war er als Sechser für die Juniors in der Ostliga tätig. Baumeister erkannte als Interimstrainer für die Talente, dass der Zentrumsspieler ein noch viel besserer Stürmer wäre. Nach der Umschulung traf Kalajdzic in der Ostliga sofort in Serie und wurde hochgezogen. Insgesamt sind es für die Admira bisher 23 Profispiele, fünf Tore und sieben Assists.

Ob ein neuer Stürmer da ist, bevor der Kader verkleinert wird? Bei Jérémy Guillemenot ( St. Gallen) und Aleksandar Kostic (Radnicki Nis) ist der Abgang nahe.