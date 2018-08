Rapid: Schlechtes Blatt im Millionenpoker, Plus am Transfermarkt

Auf Rapid warten entscheidende Tage und Wochen. Heute erstes Liga-Heimspiel gegen Altach (17 Uhr); Montag Auslosung für den möglichen Play-off-Gegner, erstmals seit 2012 als ungesetztes Team; am Donnerstag Hinspiel in der dritten Quali-Runde in Bratislava, das Aufeinandertreffen mit der rechtsextremen Fan-Szene von Slovan wird heikel.

„Spielerisch und offensiv stark“, sagt Trainer Goran Djuricin nach dem Lokalaugenschein in der Slowakei beim 3:1-Sieg von Slovan gegen Balzan.

Sollte die Hürde Bratislava – so wie 2007 – genommen werden, warten bis Ende August durchwegs englische Wochen. Die millionenschwere Entscheidung über den Einzug in die Europa League fällt heuer erst am 30. August. Einen Tag vor dem Ende der Transferzeit.

Was würde ein vorzeitiges Scheitern auf der internationalen Bühne bedeuten? Drohen Last-Minute-Verkäufe? Eine KURIER-Recherche.

Bickel hatte die Vorgabe, den Kaderumbau als Nullsummenspiel anzulegen: kein Transferminus! „Das wurde übererfüllt“, sagt der Schweizer nach den Verkäufen von Schaub, Galvão und Kvilitaia. Werden die Ablösezahlungen und Leihgebühren für die Neuen abgezogen, bleiben knapp zwei Millionen Euro netto übrig.