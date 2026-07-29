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Fußball

Erstes Heimspiel der Saison für Rapid: So steht es im Europacup

In der 2. Quali-Runde zur Conference League zählt für Rapid gegen Santa Coloma nur der Aufstieg. So steht es im Rückspiel nach dem 3:1 in Andorra.
29.07.2026, 19:15

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Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup

Die Austria wird Rapid vorgezogen: Weil die Violetten in der Liga vor den Grünen waren und die UEFA zwei Partien am selben Abend in einer Stadt verbietet, spielen die Rapidler bereits am Mittwoch.

Obwohl die Quali zur Conference League üblicherweise am Donnerstag ausgetragen wird.

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In Hütteldorf im ersten Heimspiel der Saison zählt unabhängig vom Tag nur der Aufstieg.

Nach dem 3:1 in Andorra hat Rapid gegen Santa Coloma alle Trümpfe in der Hand, ist nach den drei Auswärtssiegen des Underdogs en suite im Europacup allerdings gewarnt.

FUSSBALL: UNIQA ÖFB CUP/ 1. RUNDE/ SV WIENERBERG - SK RAPID

Neu ist auch, dass nach zwei Partien auf Kunstrasen erstmals auf natürlichem Rasen gekickt wird. Allerdings ist in Hütteldorf der neue Rasen nicht überall perfekt grün. 

Geschäftsführer Steffen Hofmann berichtete von einer „Rasenkrankheit“, die sich wegen der Hitze ausgebreitet hatte und noch einige Wochen bekämpft werden muss.

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Trainer Johannes Hoff Thorup wird bei seinen Rapidlern wieder rotieren. Romeo Amane soll nur auf der Tribüne sitzen, der Mittelfeldmotor ist in Andorra überknöchelt und hofft auf die Rückkehr gegen Altach zum Bundesliga-Start am Sonntag. 

Gegen Santa Coloma schickt Hoff Thorup folgende Elf aufs Feld: Hedl; Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer; Seidl, Bajlicz; Haidara, Tilio, Dahl; Kara

Hier sehen Sie, wie es im Europacup-Rückspiel ab 20.30 Uhr steht:

SK Rapid
kurier.at, AHu  | 

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