Bundesliga live: So steht es im Schlager zwischen Salzburg und Rapid

Im Schlager der neunten Bundesligarunde treffen am Sonntag (17.00 Uhr) zwei Teams aufeinander, die zuletzt ins Straucheln geraten sind. Sowohl Red Bull Salzburg als auch Rapid haben Europacup-Niederlagen zu verdauen und enttäuschten zuletzt auch in der Meisterschaft.

„Beide Mannschaften strotzen wohl aufgrund der letzten Ergebnisse nicht voller Selbstvertrauen, es wird auch entscheidend sein, wer mental besser auf diese Situation vorbereitet ist. Ich sehe uns trotzdem ganz gut aufgestellt“, erklärte Rapid-Trainer Peter Stöger. Salzburg-Coach Thomas Letsch meinte: „Bis vor drei Wochen ist Rapid noch als künftiger Meister gehandelt worden.“