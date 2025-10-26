Bundesliga live: Rapid-Goalie Hedl bekommt in Ried eine Pause

Das erste prominente Opfer der Niederlagenserie bei Rapid ist Tormann Niki Hedl. Nach seinen Unsicherheiten, auch zuletzt am Donnerstag beim 0:3 gegen Fiorentina, setzt Rapid-Trainer Peter Stöger beim Spiel in Ried den Stammkeeper auf die Bank und gönnt ihm eine Pause. Im Tor der Rapidler steht Paul Gartler.

In der Abwehr kehrt der zuletzt angeschlagene Nenad Cvetkovic zurück.