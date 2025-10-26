Bundesliga live: Rapid-Goalie Hedl bekommt in Ried eine Pause
Nach fünf Pflichtspielniederlagen in Folge trifft Rapid auf Aufsteiger Ried. Dabei setzt Trainer Peter Stöger im Tor auf Paul Gartler. Anpfiff ist um 14.30 Uhr.
Das erste prominente Opfer der Niederlagenserie bei Rapid ist Tormann Niki Hedl. Nach seinen Unsicherheiten, auch zuletzt am Donnerstag beim 0:3 gegen Fiorentina, setzt Rapid-Trainer Peter Stöger beim Spiel in Ried den Stammkeeper auf die Bank und gönnt ihm eine Pause. Im Tor der Rapidler steht Paul Gartler.
In der Abwehr kehrt der zuletzt angeschlagene Nenad Cvetkovic zurück.
Kommentare