Medizincheck bestanden: Rapids Rekordtransfer ist perfekt

Jetzt ist es offiziell: Rapid holt Tobias Gulliksen von Djurgaarden Stockholm ( der KURIER berichtete ). Während in Schweden eine Ablösesumme von 5 Millionen Euro kolportiert wird, beläuft sich der Betrag, den Rapid überwiesen hat laut KURIER-Informationen auf knapp unter 4 Millionen Euro. Damit ist auch klar: Gulliksen ist Rapids neuer Rekordtransfer, der 22-jährige Norweger löste Martin Ndzie (der Kameruner kam um 2,5 Millionen Euro aus Israel) nach nur zwei Wochen als teuersten Einkauf der Hütteldorfer ab und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Gulliksen bekommt die Nummer 17 und könnte sein Debüt bereits am Freitag im Test gegen Venedig feiern.

"Er ist ein Spieler, der am besten als Zehner im offensiven Mittelfeld zur Geltung kommt, ist selbst torgefährlich und ein starker Assistgeber. Ich bin überzeugt, dass er uns als Mannschaft mit seiner Qualität noch besser macht. Seine Verpflichtung zeigt, dass wir in punkto Transfers auf einer neuen Ebene angekommen sind, Tobias, der mit einer feinen Technik ausgestattet und ein klassischer Kreativspieler ist, war begehrt und hätte auch die Möglichkeit gehabt, zu finanzstärkeren Klubs zu wechseln", freute sich Sportdirektor Markus Katzer über den Transfer.

Gulliksen wechselte im Winter 2024 vom norwegischen Sturm-Schreck Bodö/Glimt nach Stockholm. Für die Schweden absolvierte der Blondschopf 70 Spiele und verbuchte dabei 30 Scorerpunkte. Zwei davon im Conference-League-Viertelfinale gegen Rapid, als er vergangenen April den Grün-Weißen den Einzug ins Halbfinale mit einem Doppelpack vermasselte.