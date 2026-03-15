Bundesliga-Hit live: Rapid zu Gast in Salzburg

Großer Schlager gleich zu Beginn der Meistergruppe. Rapid will Ligakrösus Salzburg eine Woche nach dem 1:0 in Wien auch auswärts in Schach halten (14.30 Uhr). Aber: Die Hütteldorfer haben in Salzburg schon seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gewonnen. Kann Rapid die Serie beenden? Oder gelingt Salzburg die Revanche?