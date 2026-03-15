Bundesliga-Hit live: Rapid zu Gast in Salzburg
Kann Rapid den ersten Sieg in Salzburg seit mehr als zehn Jahren einfahren?
Großer Schlager gleich zu Beginn der Meistergruppe. Rapid will Ligakrösus Salzburg eine Woche nach dem 1:0 in Wien auch auswärts in Schach halten (14.30 Uhr). Aber: Die Hütteldorfer haben in Salzburg schon seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gewonnen. Kann Rapid die Serie beenden? Oder gelingt Salzburg die Revanche?
Dazu müssten die Hausherren ihre Torflaute beenden, die Mannschaft von Coach Daniel Beichler hat schon seit drei Spielen nicht mehr getroffen. "Ich vertraue den Burschen in der Offensive maximal, die Jungs da vorne werden ihre Tore wieder schießen", so der Coach.
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