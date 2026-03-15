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Bundesliga-Hit live: Rapid zu Gast in Salzburg

Kann Rapid den ersten Sieg in Salzburg seit mehr als zehn Jahren einfahren?
Peter Gutmayer
15.03.2026, 13:30

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Rapid-Kapitän Seidl zu Gast in Salzburg

Großer Schlager gleich zu Beginn der Meistergruppe. Rapid will Ligakrösus Salzburg eine Woche nach dem 1:0 in Wien auch auswärts in Schach halten (14.30 Uhr). Aber: Die Hütteldorfer haben in Salzburg schon seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gewonnen. Kann Rapid die Serie beenden? Oder gelingt Salzburg die Revanche?

Was Rapids letzter Sieg in Salzburg mit der Champions League zu tun hat

Dazu müssten die Hausherren ihre Torflaute beenden, die Mannschaft von Coach Daniel Beichler hat schon seit drei Spielen nicht mehr getroffen. "Ich vertraue den Burschen in der Offensive maximal, die Jungs da vorne werden ihre Tore wieder schießen", so der Coach.

Vor dem Hit gegen Rapid: Salzburg hat das Toreschießen verlernt
SK Rapid Red Bull Salzburg Bundesliga
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