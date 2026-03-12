Vor dem Hit gegen Rapid: Salzburg hat das Toreschießen verlernt

„So wird das nichts mit dem Titel.“ Salzburgs Sportchef Marcus Mann nahm sich nach der bitteren Niederlage bei Rapid kein Blatt vor den Mund. Der Deutsche wirkte genervt – vor allem aufgrund der Tatsache, dass Salzburg schon wieder kein Tor geschossen hat. Das passierte jetzt schon zum dritten Mal in Folge. „Wir sind vorm Tor in der Offensive null durchschlagskräftig, null kaltschnäuzig“, ärgerte sich Mann. 270 Minuten ohne Tor seien nicht meisterwürdig.

Drei Spiele in Folge ohne erzieltes Tor – das hat es in Salzburg schon lange nicht mehr gegeben. In der Red Bull-Ära passierte dies erst vier Mal, drei Mal davon war ein Internationales Spiel dabei. Nur einmal waren es wie jetzt drei Partien auf nationaler Ebene – in der allerersten Saison in der Red-Bull-Ära.

Frühjahr 2026: 0:0 gegen Hartberg, 0:1 gegen Altach (Cup), 0:1 gegen Rapid.

Herbst 2017: Salzburg spielte nach dem 0:0 im Europacup gegen Marseille auch gegen den WAC und den LASK 0:0.

Herbst 2010: 0:1 gegen Mattersburg, 0:0 gegen den LASK, 0:2 gegen ManCity.

Herbst 2010: 0:0 gegen Juventus, 0:1 gegen Wr. Neustadt, 0:0 gegen Sturm.

Herbst 2005: 0:3 gegen Ried, 0:2 gegen Rapid, 0:0 gegen Sturm.