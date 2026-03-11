Fußball

Rapids Hoff Thorup muss wochenlang auf Offensivspieler verzichten

Zwangspause für Daniel Nunoo, der sich im Heimspiel gegen Salzburg eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hat.
Rapid muss wochenlang auf Offensivspieler Daniel Nunoo verzichten. Der 19-jährige Ghanaer erlitt am Sonntag beim 1:0-Heimsieg über Red Bull Salzburg nach nur 20 Minuten eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Darüber informierten die Hütteldorfer die Öffentlichkeit am Mittwoch. 

Nunoo spielte sich zuletzt in Rapids Stammformation und brachte es in diesem Kalenderjahr auf fünf Bundesliga-Einsätze mit einem Tor und einem Assist.

Rapid und die Verletzten: Neuer Trainer, altes Problem für Hoff Thorup

Rapid hadert aktuell weiter mit Verletzungssorgen. Zurückgekommen ins Mannschaftstraining ist zuletzt Marco Tilio. Dominik Weixelbraun soll nach einer Bänderverletzung im Knie im April bereit sein.

