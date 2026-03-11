Rapids Hoff Thorup muss wochenlang auf Offensivspieler verzichten

Rapid muss wochenlang auf Offensivspieler Daniel Nunoo verzichten. Der 19-jährige Ghanaer erlitt am Sonntag beim 1:0-Heimsieg über Red Bull Salzburg nach nur 20 Minuten eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Darüber informierten die Hütteldorfer die Öffentlichkeit am Mittwoch.

Nunoo spielte sich zuletzt in Rapids Stammformation und brachte es in diesem Kalenderjahr auf fünf Bundesliga-Einsätze mit einem Tor und einem Assist.