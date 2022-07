Rapid Wien präsentierte die neuen Auswärtstrikots

Im Rahmen des traditionellen Saisonstartfests bzw. dem „Tag der offenen Tür“ in Hütteldorf war es nun heute so weit: Das Trikot wurde im Beisein zahlreicher Rapid-Fans präsentiert.

Nach dem Motto „Blau-Rot sind unsere Wurzeln“ ist die neue „Wäsch“ wie schon in den letzten Jahren in den Gründungsfarben Blau-Rot gehalten, beim Design gibt es allerdings wie auch in der Vorsaison eine Premiere: Noch nie spielte der SK Rapid zuvor in einem quergestreiften Trikot in den Farben Blau und Rot.