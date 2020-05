Rapid plant Festakt gegen Ried

Parallel wird Rapid auf dem Transfermarkt aktiv. "Präsident Edlinger hat eine Verstärkung angekündigt und für die wird auch das Geld da sein", erklärt Sportmanager Stefan Ebner. In der Poleposition steht Offensivtalent Marcel Sabitzer, 18, der zu Rapid will. Schöttel freut sich: " Sabitzer ist für uns sehr interessant." Der Transfer hängt an den Ablöseforderungen der Admira. Im Sommer gäbe es nicht einmal 100.000 Euro Ausbildungsentschädigung.

Als Plan B statt Sabitzer "schauen wir uns für alle Mannschaftsteile bis auf den Tormann um", sagt Schöttel. Ex-Goalie Jürgen Macho kommt wie gegen Ried daher nur als Zuseher zu Rapid.