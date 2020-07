Rapid: Pflicht nach der verpatzten Kür

Auf drei Siege in der Fremde folgte ausgerechnet mit der stärksten Leistung in Charkiw eine Niederlage. Dass gegen Peter Schöttels Ex-Team vermutlich auch ein spielerisch schwächerer Auftritt als in der Ukraine drei Punkte bringen sollte, macht die Pflichtaufgabe für den Trainer-Jubilar bei seinem 100. Ligaspiel an der Outlinie gefährlich. "Wir müssen mit der gleichen Ernsthaftigkeit wie gegen Metalist spielen und dann auch unsere Chancen verwerten", fordert Schöttel, der über das Ausmaß der üblichen Rotation erst am Spieltag entscheidet. "Wir beobachten noch genau, wer sich wie präsentiert."

Terrence Boyd will wieder in die Startelf stürmen, Routiniers wie Heikkinen und Katzer dürfen mit einer Pause rechnen. Einen Sonderstatus genießt Steffen Hofmann, der immer spielt, wenn er sich fit genug fühlt. Als Gegenspieler wartet im Duell der Kapitäne sein früherer Teamkollege und Freund Peter Hlinka. "Ich freue mich immer auf Rapid, auch wenn sie in Charkiw sehr stark waren. Es tut mir für den österreichischen Fußball leid, dass Rapid noch ohne Punkte in der Gruppenphase dasteht", sagt der Routinier aus der Slowakei.