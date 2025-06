Die Entscheidung über die Live-Spiele von Rapid im ORF ist gefallen

Mit einem echten Wiener Derby startet der Cupbewerb . In der ersten Runde spielt Ostliga-Meister Donaufeld gegen den FAC am Freitag, 25. Juli – die beiden Vereine aus Floridsdorf beginnen um 17.30 Uhr, und damit eine halbe Stunde, bevor der WAC als Titelverteidiger bei Wallern loslegt.

Die größte Aufregung war mit dem Los von Wacker verbunden: Der aufstrebende Traditionsverein, der in die Westliga zurückkehrt, zog Rapid . In Innsbruck ist beim Klassiker ein volles Haus zu erwarten.

Da Rapid drei Tage davor im Europacup die Saisonpremiere feiert, muss es der Sonntag sein. Am liebsten wäre die Partie auf ORF1 übertragen worden.

Aber da ist am 27. Juli die Konkurrenz groß : Der ORF hat die Rechte auf den Grand Prix von Spa , dieser muss ab 15 Uhr zur Gänze auf ORF1 übertragen werden.

Für Wacker – Rapid wurde 17 Uhr als Ankick vereinbart. Sollte es in Spa – wieder einmal – regnen, würde das Rennen bis zu zwei Stunden lang dauern. Die Übertragung der Siegerehrung zeigen, während am Tivoli schon gekickt wird? Das kommt nicht gut an.

Und die Verbannung des Frauenfinales auf ORF Sport+ auch nicht.