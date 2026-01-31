Fußball

ÖFB-Cup live: So steht es bei Ried gegen Rapid

Johannes Hoff Thorup
Im Innviertel erfolgt die Premiere unter dem neuen dänischen Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup.
31.01.26, 17:34

Rapids Cup-Trip zu Ried ist mit großen Hoffnungen verbunden. Der Halbfinalaufstieg ist das eine, der Reset unter Neo-Coach Johannes Hoff Thorup das andere. „Neun sieglose Spiele haben natürlich einen Effekt“, gestand der Däne, zeigte sich vor dem Samstagsduell (17.30 Uhr/live ORF eins) aber zuversichtlich. „Die Spieler sind mehr als bereit“, stellte Thorup klar.

Ried und Trainer Maximilian Senft warten freilich mit breiter Brust: „Wir werden uns sicher nicht verstecken.“ Rapid will nach einem wenig erfreulichen Herbst, der das Aus von Coach Peter Stöger sowie Interimstrainer Stefan Kulovits brachte, im Cup-Viertelfinale zurück auf die Siegerstraße.

Der letzte volle Erfolg ist drei Monate alt und gelang Anfang November gegen Sturm Graz (2:1). Danach folgten neun Pflichtspiele, in denen die Grün-Weißen sechsmal verloren und dreimal remisierten. Darunter war auch eine historische 1:2-Heimpleite am Nikolotag gegen die Rieder.

Für die Wikinger hingegen war es einer von drei Siegen in den letzten drei Partien des alten Jahres. Allem grün-weißen Optimismus zum Trotz sieht Thorup nach dreiwöchiger Vorbereitung sich und die Mannschaft noch am Anfang.

