Christian Ilzer in Hoffenheim auf den Spuren von Julian Nagelsmann
Wird Hoffenheim mit Trainer Christian Ilzer zum ersten Verfolger von Bayern München?
Eine Woche vor dem Duell mit dem deutschen Rekordmeister feierte die TSG Hoffenheim einen souveränen 3:1-Erfolg gegen Union Berlin und somit den fünften Erfolg in Serie. Vor dem Dortmunder Heimspiel gegen Heidenheim am Sonntag übernahmen die Hoffenheimer bereits den zweiten Platz in der Bundesliga. Am kommenden Sonntag gastiert das Team des ehemaligen Sturm-Meistermachers in München.
Mit dem siebenten Bundesliga-Heimsieg in Folge stellte die Ilzer-Elf die bisherige Bestmarke von Hoffenheim von 2017 unter Erfolgscoach Julian Nagelsmann ein. „Das können wir auf unserem Weg mitnehmen. Aber das ist sicher nicht das, was wir in unserem Kopf haben“, beteuerte Ilzer. Unter Nagelsmann zog Hoffenheim damals auch in die Champions League ein.
Ein Ziel, das Christian Ilzer und sein Team allmählich im Kopf haben dürfen.
Elferfoul von Querfeld
Leopold Querfeld verursachte am Samstag mit Pech den Elfmeter, mit dem Hoffenheim 1:0 in Führung ging. Der Wiener wollte einen hohen Ball ausputzen, doch der Hoffenheimer Asllani hatte seinen Fuß früher am Ball und wurde von Querfeld getroffen. Kramaric verlud Union-Keeper Rönnow und rollte den Ball souverän zum ins Berliner Tor. Bis zur 42. Minute hatte die Berliner Abwehr um Querfeld nichts zugelassen. Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer nutzte die VAR-Unterbrechung, um seine Spieler intensiv zu coachen. Vor dem Seitenwechsel stand es bereits 2:0. Kramaric köpfelte eine Toure-Flanke ein. Genauso ging es nach der Pause weiter. Im ersten Angriff nach Wiederbeginn lenkte Berlin-Verteidiger Leite eine Toure-Hereingabe ins eigene Tor ab (48.) – 3:0 für Hoffenheim.
„Das war ein hartes Stück Arbeit. Bis zum 1:0 war es ein Abnützungskampf“, sagte Sportchef Andreas Schicker.
Erfreuliches kommt aus Augsburg: Teamstürmer Michael Gregoritsch stürmte gegen St. Pauli von Beginn an und erzielte nicht nur den Treffer zum 1:1, sondern auch das Siegestor zum 2:1 für die Augsburger.
