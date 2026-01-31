Christian Ilzer in Hoffenheim auf den Spuren von Julian Nagelsmann

Wird Hoffenheim mit Trainer Christian Ilzer zum ersten Verfolger von Bayern München?

Eine Woche vor dem Duell mit dem deutschen Rekordmeister feierte die TSG Hoffenheim einen souveränen 3:1-Erfolg gegen Union Berlin und somit den fünften Erfolg in Serie. Vor dem Dortmunder Heimspiel gegen Heidenheim am Sonntag übernahmen die Hoffenheimer bereits den zweiten Platz in der Bundesliga. Am kommenden Sonntag gastiert das Team des ehemaligen Sturm-Meistermachers in München.

Mit dem siebenten Bundesliga-Heimsieg in Folge stellte die Ilzer-Elf die bisherige Bestmarke von Hoffenheim von 2017 unter Erfolgscoach Julian Nagelsmann ein. „Das können wir auf unserem Weg mitnehmen. Aber das ist sicher nicht das, was wir in unserem Kopf haben“, beteuerte Ilzer. Unter Nagelsmann zog Hoffenheim damals auch in die Champions League ein.

Ein Ziel, das Christian Ilzer und sein Team allmählich im Kopf haben dürfen.