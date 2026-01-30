Heißer Start ins Frühjahr: Wie steht es im Linzer Derby?

Alles andere als ein Aufstieg des LASK wäre eine große Überraschung, doch BW Linz ist selbstbewusst und hofft auf einen Trainereffekt im ersten Spiel unter Michael Köllner.

„Wenn einer glaubt, es ist ein Selbstläufer, wird es in die andere Richtung gehen“, warnte LASK-Trainer Dietmar Kühbauer. Unter seiner Führung gab es in neun Pflichtspielen nur beim Liga-2:2 in Hartberg keinen Sieg.