Fußball

Heißer Start ins Frühjahr: Wie steht es im Linzer Derby?

LIVE
Sehr erfolgreich mit dem LASK: Didi Kühbauer
Der LASK und Blau Weiß Linz kämpfen gerade um den Einzug ins Halbfinale des ÖFB-Cups. Und es tut sich einiges.
Von Harald Ottawa
30.01.26, 18:40

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Alles andere als ein Aufstieg des LASK wäre eine große Überraschung, doch BW Linz ist selbstbewusst und hofft auf einen Trainereffekt im ersten Spiel unter Michael Köllner. 

Cup-Viertelfinale: Zwei neue Deutsche beim Linzer Derby

„Wenn einer glaubt, es ist ein Selbstläufer, wird es in die andere Richtung gehen“, warnte LASK-Trainer Dietmar Kühbauer. Unter seiner Führung gab es in neun Pflichtspielen nur beim Liga-2:2 in Hartberg keinen Sieg. 

kurier.at, hot  | 

Kommentare