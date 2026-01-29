Fußball

Cup-Viertelfinale: Zwei neue Deutsche beim Linzer Derby

Blau-Weiß-Goalie Mantl hielt einst für Salzburg.
Trainer Köllner holt vor dem Debüt Goalie Mantl zu Blau-Weiß. LASK-Coach Kühbauer warnt vor dem Außenseiter im Cup-Viertelfinale.
Von Alexander Huber
29.01.26, 05:45

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Am Freitag um 18 Uhr startet  der nationale Fußball ins Jahr 2026 –  mit einem Linzer Derby. Der LASK empfängt im Cup-Viertelfinale Blau-Weiß und mit dem Lokalrivalen auch zwei deutsche Debütanten.

Für BW-Coach Michael Köllner (56) ist es die erste Partie  in Österreich, das Unternehmen Klassenerhalt würde durch neu gewonnenes Selbstvertrauen beim Schlusslicht nach einem Einzug ins Semifinale des Pokals für den früheren Coach von 1860 und Ingolstadt sicher angenehmer starten.

Am Rande des Europacups: Sturm winkt ein Geldregen

Neue Nr. 1 nach Achillessehnen-Riss 

Neu bei Blau-Weiß ist auch Nico Mantl. Der Tormann war einst Hoffnungsträger bei Red Bull, aber nie länger Nr. 1 in Salzburg. Der 25-Jährige wurde von Arouca in Portugal ausgeliehen, weil sich BW-Stammkeeper Viktor Baier die Achillessehne gerissen hat.

Primeira Liga - Arouca v Benfica

Beim LASK kann Coach Didi Kühbauer auf eine eingespielte Truppe, starke Testspielergebnisse und die Unterstützung vom Großteil der über 17.000 erwarteten Fans setzen. 

„Die Burschen haben alle super mitgezogen“, sagt Kühbauer, der aber vor dem Außenseiter warnt: „Wir werden eine Top-Leistung benötigen.“

LASK-Kapitän Sascha Horvath sagt: „In der Mannschaft kribbelt es schon extrem, das wird ein richtig geiles Spiel. Wir wollen den Fans mit einer guten Leistung und einem Sieg im Derby etwas zurückgeben.“

Wie Rapid-Trainer Hoff Thorup Antworten auf die Standardfrage sucht

Rasches Wiedersehen mit Ingolitsch 

Am Samstag geht es mit Ried – Rapid weiter.

Am Sonntag folgen  WAC – Salzburg und in Altach die rasche Rückkehr vom neuen Sturm-Trainer Ingolitsch.

Mehr zum Thema

LASK FC Blau-Weiß Linz
kurier.at, AHu  | 

Kommentare