Am Rande des Europacups: Sturm winkt ein Geldregen

Das Debüt von Trainer Fabio Ingolitsch verlief nicht allzu vielversprechend. Sturm musste sich bei Feyenoord in Rotterdam 0:3 geschlagen geben. Deshalb ist das Heimspiel am Donnerstag gegen den norwegischen Klub Brann Bergen (21 Uhr, Servus TV), der 2007 das letzte Mal Meister war, nur noch ein Auslaufen, ein Aufstieg in die K.o.-Runde der Europa League ist nach vier geholten Punkten unmöglich.

Noch nicht mitwirken werden die Winter-Neuzugänge Jusuf Gazibegović, Gizo Mamageishvili und Ryan Fosso, da sie nicht spielberechtigt sind. Dennoch soll ein Sieg her, oder zumindest ein gutes Spiel. „Die Fans sollen mit einem Lächeln nach Hause gehen“, sagt Ingolitsch.

Premiere in Liebenau

Für den Salzburger ist es der erste Auftritt als Coach in der Liebenauer Arena. „Daher bin ich besonders auf die Atmosphäre gespannt.“ Bis Mittwoch waren etwa 13.000 Karten abgesetzt. Die Fans sollen im Vergleich zum 0:3 in der Vorwoche bei Feyenoord eine Steigerung zu sehen bekommen. „Wir müssen mutiger auftreten und speziell mit dem Ball das Heft stärker in die Hand nehmen“