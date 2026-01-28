Am Rande des Europacups: Sturm winkt ein Geldregen
Das Debüt von Trainer Fabio Ingolitsch verlief nicht allzu vielversprechend. Sturm musste sich bei Feyenoord in Rotterdam 0:3 geschlagen geben. Deshalb ist das Heimspiel am Donnerstag gegen den norwegischen Klub Brann Bergen (21 Uhr, Servus TV), der 2007 das letzte Mal Meister war, nur noch ein Auslaufen, ein Aufstieg in die K.o.-Runde der Europa League ist nach vier geholten Punkten unmöglich.
Noch nicht mitwirken werden die Winter-Neuzugänge Jusuf Gazibegović, Gizo Mamageishvili und Ryan Fosso, da sie nicht spielberechtigt sind. Dennoch soll ein Sieg her, oder zumindest ein gutes Spiel. „Die Fans sollen mit einem Lächeln nach Hause gehen“, sagt Ingolitsch.
Premiere in Liebenau
Für den Salzburger ist es der erste Auftritt als Coach in der Liebenauer Arena. „Daher bin ich besonders auf die Atmosphäre gespannt.“ Bis Mittwoch waren etwa 13.000 Karten abgesetzt. Die Fans sollen im Vergleich zum 0:3 in der Vorwoche bei Feyenoord eine Steigerung zu sehen bekommen. „Wir müssen mutiger auftreten und speziell mit dem Ball das Heft stärker in die Hand nehmen“
Sturm Graz steht indes viel Geld ins Haus. Denn der Meister könnte von einem Wechsel des im Winter 2024/25 abgewanderten Mika Biereth profitieren. Laut "Tutto Sport" hat sich Juventus bezüglich des Angreifer erkundigt, das Profil passe zum Klub.
Auch der niederländische Topklub PSV Eindhoven dürfte Interesse am Dänen. Monaco fordere ungefähr 47 Millionen Euro. Biereths Marktwert beläuft sich auf 22 Millionen Euro. Laut transfermarkt-Profil besitzt Sturm eine Weiterverkaufsklausel. Laut Transfermarkt kann die Ablöse von Monaco an Sturm kann durch Boni auf 15 Millionen Euro und durch Weiterverkaufsbeteiligung auf 20 Millionen Euro steigen. Geld, das Sturm auch für den Stadion-Ausbau brauchen könnte.
Holt Sturm Ex-Salzburger?
Indessen sind die Grazer am Ex-Salzburger Mergim Berisha interessiert. Der Stürmer gehört Hoffenheim, kam aber dort selten zum Einsatz.
