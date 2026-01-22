Halbzeit in der Stadionfrage: Stadt Graz und Fußballklubs sind sich einig

Die Stadt Graz sowie die Fußballklubs SK Sturm und GAK stehen in der Frage um den Stadionausbau offenbar vor dem Schlusspfiff: Bei einem "Stadiongipfel" mit Politikerinnen und Politikern sowie Vertretern der Vereine gab es eine Einigung.

Konzept der Stadt soll umgesetzt werden

"Das von der Stadt Graz vorgestellte Konzept soll gemeinsam weiterverfolgt werden", teilte die Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ Donnerstagmittag mit. Es sieht unter anderem einen Ausbau des Stadions in Liebenau - derzeit nach dem Sponsor Merkur Arena benannt - auf 20.000 Sitzplätze vor. Künftig soll die Sportstätte auch tauglich sein, um Spiele in der Champions League dort bestreiten zu können.