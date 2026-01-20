Stadion Graz: Stadt bietet Klubs Pacht an, doch Land muss ins Boot

Das Match um den Ausbau des Grazer Stadions geht munter weiter. Und zwar gleich auf mehreren Ebenen: Die Rathauskoalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ lehnt am Dienstag den Vorschlag der Vereine SK Sturm und GAK als "rechtlich und finanziell nicht umsetzbar" ab.

Das Stadion soll um 60 bis 70 Millionen Euro "umfassend modernisiert werden". Das meint etwa die Erhöhung der Sitzplatzkapazität auf 20.000 (durch Absenkung des Rasens), aber auch die Herstellung der Champions-League-Tauglichkeit.

Ohne das Land Steiermark sei eine solche Investition aber nicht möglich, die Stadt Graz könne wie zugesagt 30 Millionen Euro aufbringen, heißt es am Dienstag. Land soll Miteigentümer werden Dem Land wird daher angeboten, Miteigentümer an der Stadion-Verwaltungs-Gesellschaft zu werden und die bauliche Modernisierung so "inhaltlich und finanziell verantworten". Noch im Lauf dieser Woche seien "vertiefende Gespräche" mit der FPÖ-ÖVP-Landesregierung geplant.

"Der nun auf dem Tisch liegende Vorschlag entspricht den Interessen der Stadt", versicherte Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), setzte aber auch gleich nach: Sollte es keine Einigung mit Sturm und GAK sowie dem Land geben, dann werde das Stadion mit eben jenen 30 Millionen Euro saniert. Das soll den Bestand sichern. Das Stadion werde aber jedenfalls im öffentlichen Eigentum bleiben, aber den Vereinen "mehr Mitspracherecht und Gestaltungsmöglichkeiten bieten". Politik zerpflückt Rechung der Vereine Sturm und GAK sind vergangene Woche mit einem eigenen Konzept vorgeprescht, das Ausbaumaßnahmen um 95 Millionen Euro vorsah. Finanziert werden sollte das zu jeweils 37,5 Millionen Euro von Stadt und Land, 20 Millionen Euro würden die Vereine tragen wollen, hieß es. Als Vergleich zogen die Präsidenten Christian Jauk und Rene Ziesler den LASK in Linz sowie Rapid in Wien heran.