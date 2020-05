Nach 100 Tagen wird Peschek Ergebnisse liefern

Christoph Peschek arbeitet großartig. Unglaublich engagiert, aber auch mit dem für einen Verein wie Rapid nötigen Gespür", sagt Michael Krammer. Logisch, könnte man jetzt erwidern. Der Rapid-Präsident muss seine umstrittene Erfindung als Geschäftsführer gut finden.

In der Geschäftsstelle gab es damals, als der erst 31-Jährige vor 100 Tagen sein Amt antrat, schon mehr Bauchweh. Immerhin konnte der damalige SPÖ-Gemeinderat weder eine akademische Ausbildung, noch Manager-Erfahrung in einem vergleichbaren Beruf vorweisen. Heute heißt es in Hütteldorf: "Er gibt klare Vorgaben. Alle wissen, was zu tun ist. Es geht wirklich etwas weiter."

Und auch den kritischen Fans wird Peschek Ergebnisse liefern: Die Freunde der Zahlen werden sich morgen über eine befristete Partnerschaft, im Sommer über einen Großsponsor freuen dürfen. Die Fanszene wird eine von Peschek in unzähligen Sitzungen mit den Behörden erstrittene "Pyro-Lösung" begrüßen: Ab dem Derby darf bei Rapid wieder gezündelt werden. Mit strengen Auflagen zwar, aber sehr ausgiebig (vier Mal pro Spiel, plus für jedes Rapid-Tor extra) dürfen im Prater künftig Bengalen gezündet werden.