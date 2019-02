Rapid muss umdenken: Hartberg ist wichtiger als Inter

Fest steht, dass das sportlich wichtigere Spiel – auch wenn das in einer Woche mit Inter komisch klingt – am Sonntag ab 17.15 Uhr stattfindet: Das Cup-Viertelfinale gegen Hartberg muss gewinnen werden. Der Pokalsieg würde erstmals einen Fixplatz in der Gruppenphase der Europa League bringen. 11.000 Karten sind abgesetzt. Mitglieder und Abonnenten können für je zwölf Euro (maximal) zwei Karten erwerben.

Starke Rotation

Kühbauer kündigt massive Rotation an. Knasmüllner, Schobesberger, Murg, Pavlovic, Alar und Müldür hoffen auf einen Platz in der Startelf. Mehr als die Hälfte dieser Inter-Zuschauer dürfte auch erhört werden. „Mir geht es immer darum, die für den Gegner bestmögliche Mannschaft aufzubieten. Die kann gegen Hartberg ganz anders aussehen als gegen Inter.“