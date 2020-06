Stefan Schwab: Anführer mit Ansage

Stefan Schwab ist eine Ausnahme unter den österreichischen Profifußballern. Der 24-jährige Salzburger hat sich 2014 vor seinem Abschied bei der Admira dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit seinem Manager zu beenden. So weit, so üblich.

Doch anstelle des langjährigen Beraters trat kein handelsüblicher Ersatz. „Ich mache das jetzt mit meinem Bruder gemeinsam. Ich brauche eigentlich keinen Manager. Wenn die Leistung passt, kommen die Vereine ohnehin auf einen zu. Und ein Transfer muss immer für den Spieler passen – nicht für den Berater“, sagt Schwab, der die wichtigsten Gespräche bei Rapid selbst führt: „Ich bin ein ehrlicher und mündiger Spieler. Ich brauche niemanden, der dem Verein mitteilt, was ich will.“

Diese unter jungen Fußballern durchaus unübliche Selbstständigkeit und Cleverness ist bei Rapid sofort positiv aufgefallen. „Ich sehe in Schwab einen künftigen Führungsspieler. Er hat die spielerischen Fähigkeiten und den Charakter dazu“, prophezeite Sportdirektor Andreas Müller schon im Herbst.

Der über die zweite Liga beim FC Lustenau 2010 in Schwung gekommene Mittelfeldmotor nimmt den Ball im KURIER-Gespräch dankend an: „Ich setze mir immer kurzfristige Ziele. Zuerst war es, bei Rapid Stammspieler zu werden. Jetzt will ich ein Führungsspieler werden. Dafür muss ich als Spieler im Zentrum lauter werden.“

Am liebsten schon morgen, beim Frühjahrsauftakt gegen Ried (16 Uhr). Die Nummer acht will wieder Offensive und Defensive verbinden: „Als Box-to-Box-Spieler bin ich am liebsten der klassische Achter.“ Der Druck für einen gelungenen Start belebt: „Ich werde nicht gebremst – mich pusht Druck.“

Neben den letzten verbliebenen Routiniers Steffen Hofmann (ist wieder fit) und Mario Sonnleitner drängt der Linksfuß zur Freude der Trainer auf eine tragende Rolle: „Anfangs hatte ich noch ein, zwei Monate Anpassungsprobleme.“ Aufgrund des intensiveren Trainings – und aufgrund des Spielstils: „Bei der Admira wurde nach einem Ballgewinn möglichst schnell in die Tiefe gespielt. Bei Rapid ist das genau umgekehrt: Wir sollen den Ball gut laufen lassen und nicht zu früh schwere Entscheidungen treffen. Ich wollte diesen Spielstil richtig auffressen und hab’ ihn mittlerweile komplett verinnerlicht.“