Rapid: Mit Hofmann soll die Admira-Serie enden

Vier Duelle ohne Sieg sind für Zoran Barisic genug. Seit dem 4:2 im November 2013 gab es gegen die Admira drei Remis und eine Pleite. „Gegen die Admira ist es immer schwer. Wir haben zuletzt auch die nötige Effizienz vermissen lassen“, sagt der Rapid-Trainer, der für das Wiedersehen in der Südstadt am Sonntag aber optimistisch ist: „Durch den verschärften Konkurrenzkampf geht es im Training richtig zur Sache. Alle sind am Limit – so spielt man dann normal auch.“

Wieder mitspielen wird der Kapitän: „ Steffen Hofmann kehrt in die Startelf zurück“, verrät Barisic, der aber auch weiter auf Doppeltorschütze Alar setzen dürfte.