Rapid gegen den LASK - so steht es im Schlager der Meistergruppe

Rapid gewann nur eines der vergangenen zwölf Liga-Duelle gegen den LASK. Aber dieser Sieg war von besonderer Bedeutung: Es war das 3:0 im Play-off am 1. Juni, die Grünen kamen doch noch in den Europacup und später auch in die Ligaphase.

Davor und danach gab es je zwei Siege für den LASK, der diese Saison sogar noch ohne Gegentor der Rapidler geblieben ist.

Falls Rapid-Trainer Hoff Thorup doch einen statistischen Mutmacher suchen will: In Heimspielen der Meistergruppe ist Rapid gegen den LASK ungeschlagen, in vier Partien.

Zuletzt gab es zwei Heimsiege in Folge ohne Gegentor - drei gelangen den Hütteldorfern zuletzt Anfang 2021, unter Trainer Didi Kühbauer.