Rapid gegen den LASK - so steht es im Schlager der Meistergruppe
Rapid gewann nur eines der vergangenen zwölf Liga-Duelle gegen den LASK. Aber dieser Sieg war von besonderer Bedeutung: Es war das 3:0 im Play-off am 1. Juni, die Grünen kamen doch noch in den Europacup und später auch in die Ligaphase.
Davor und danach gab es je zwei Siege für den LASK, der diese Saison sogar noch ohne Gegentor der Rapidler geblieben ist.
Falls Rapid-Trainer Hoff Thorup doch einen statistischen Mutmacher suchen will: In Heimspielen der Meistergruppe ist Rapid gegen den LASK ungeschlagen, in vier Partien.
Zuletzt gab es zwei Heimsiege in Folge ohne Gegentor - drei gelangen den Hütteldorfern zuletzt Anfang 2021, unter Trainer Didi Kühbauer.
Bislang blieben die Linzer in der Meistergruppe in jedem der fünf Auswärtsspiele unter Kühbauer sieglos. Allerdings: In der zweiten Ära Kühbauers ist der LASK in Auswärtsspielen noch ungeschlagen, in sieben Spielen.
Unüblich viel zu hören sein wird von den Linzer Fans, weil der Block West zum zweiten Mal (von insgesamt drei Spielen Strafe) gesperrt sein wird.
Hier sehen Sie, wie es ab 17 Uhr in Hütteldorf im Schlager steht:
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