Kühbauer ist zurück in Hütteldorf: So steht es bei Rapid gegen den LASK
Rapid gegen den LASK ist eines der am öftesten ausgetragenen Spiele in den 51 Jahren Bundesliga-Geschichte.
Gegen keinen anderen Gegner haben die Hütteldorfer so oft gewonnen und so viele Tore geschossen wie gegen die Linzer.
Zuletzt mit dem entscheidenden 3:0-Sieg im Play-off um den letzten Europacup-Platz Anfang Juni.
Didi Kühbauer startet ausgerechnet gegen seinen Herzensverein die zweite Amtszeit als LASK-Trainer.
Sein Gegenüber Peter Stöger ist gewarnt und versuchte, mit dem Trainerteam von Rapid zu eruieren, was sein alter Weggefährte in Linz verändern könnte.
Auch bei Rapid ist nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge der Druck gewachsen.
Das Stadion ist beim Klassiker beinahe voll.
Hier sehen Sie, wie es ab 17 Uhr bei Rapid - LASK steht:
Kommentare