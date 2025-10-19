Fußball

Kühbauer ist zurück in Hütteldorf: So steht es bei Rapid gegen den LASK

LIVE
Didi Kühbauer ist wieder beim LASK.
Ausgerechnet in Hütteldorf beginnt für Didi Kühbauer seine zweite Amtszeit als LASK-Trainer. Auch bei Rapid passten zuletzt die Ergebnisse nicht. So steht es im Klassiker.
Von Alexander Huber
19.10.25, 16:05
Kommentare

Rapid gegen den LASK ist eines der am öftesten ausgetragenen Spiele in den 51 Jahren Bundesliga-Geschichte.

Gegen keinen anderen Gegner haben die Hütteldorfer so oft gewonnen und so viele Tore geschossen wie gegen die Linzer.

Zuletzt mit dem entscheidenden 3:0-Sieg im Play-off um den letzten Europacup-Platz Anfang Juni.

Rapid-Trainer Peter Stöger.

Rapid-Trainer Peter Stöger

Didi Kühbauer startet ausgerechnet gegen seinen Herzensverein die zweite Amtszeit als LASK-Trainer.

Sein Gegenüber Peter Stöger ist gewarnt und versuchte, mit dem Trainerteam von Rapid zu eruieren, was sein alter Weggefährte in Linz verändern könnte.

Rapid gegen LASK: Warum Stöger in den Kopf von Kühbauer hinein will

Auch bei Rapid ist nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge der Druck gewachsen.

Das Stadion ist beim Klassiker beinahe voll.

Hier sehen Sie, wie es ab 17 Uhr bei Rapid - LASK steht

Mehr zum Thema

SK Rapid
(kurier.at, AHu)  | 

Kommentare