Kühbauer ist zurück in Hütteldorf: So steht es bei Rapid gegen den LASK

Rapid gegen den LASK ist eines der am öftesten ausgetragenen Spiele in den 51 Jahren Bundesliga-Geschichte.

Gegen keinen anderen Gegner haben die Hütteldorfer so oft gewonnen und so viele Tore geschossen wie gegen die Linzer.

Zuletzt mit dem entscheidenden 3:0-Sieg im Play-off um den letzten Europacup-Platz Anfang Juni.