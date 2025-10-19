Vor Klopps Augen: Zehn Salzburger holen Punkt gegen Altach

Hoher Besuch in der Red-Bull-Arena: Jürgen Klopp schaute den Salzburgern gegen Altach auf die Beine. Ob das auch mit der Suche nach dem neuen Sportdirektor zu tun hat? Zumindest nicht offiziell. Der Head of Global Soccer war wegen eines Strategiemeetings von Red Bull Global Soccer in der Stadt.

Was er zu sehen bekam? Zu Beginn jedenfalls nicht die beiden Top-Torjäger. Coach Letsch setzte Ratkov (6 Treffer) und Vertessen (4) auf die Bank. Dafür stürmten Baidoo (1) und Onisiwo (0). Was Klopp aber sehr wohl sah, waren zwei ungeschickte Aktionen des jungen Innenverteidigers Gadou, der schon in der 22. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog. Mangels Alternativen brachte Letsch den Brasilianer Douglas Mendes. Der 21-Jährige konnte seit 2023 nicht Fuß fassen in Salzburg, kickte ein paar Mal für Liefering und war zuletzt nach Brasilien verliehen.

Bundesliga-Reife zeigte er auch nach gut einer halben Stunde nicht, als er Diawara im Strafraum ungeschickt attackierte. Greil verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:0 (34.).

Salzburg tat sich in Unterzahl schwer, doch Jungstar Alajbegovic schaffte nach Onisiwo-Assist den Ausgleich (41.).

Und es kam sogar noch besser für die Hausherren. Altach-Keeper Stojanovic konnte eine Krätzig-Flanke nur kurz klären, Baidoo drückte den Ball zum 2:1 über die Linie (56.).

Zum Sieg sollte es aber nicht reichen. Diawara traf nach Ecke per Kopf zum Ausgleich, Rasmussen und Ratkov machten dabei nicht die beste Figur (80.).

Die Zeiten in Salzburg bleiben auch sportlich turbulent.