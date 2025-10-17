Neuer Sportchef: Warum Salzburg bei der Suche keinen Stress hat

Bei Red Bull Salzburg spricht man normalerweise nur dann, wenn es etwas zu sagen gibt. Heißt: Außerordentliche Pressekonferenzen werden nur dann abgehalten, wenn es neue Akteure zu präsentieren gibt oder grundlegende Entscheidungen präsentiert werden müssen. Diesmal war es anders. CEO Stephan Reiter stellte sich nach dem Abgang von Sportvorstand Rouven Schröder den Fragen der Journalisten. Ein Zeichen dafür, dass in Salzburg derzeit nicht vieles läuft, wie normalerweise.

So war es auch nicht viel mehr als eine Wasserstandsmeldung, mit der Reiter aufwarten konnte. Ja, er ist nach dem überraschenden Abgang von Schröder nach Gladbach enttäuscht, will sich damit jedoch nicht mehr beschäftigen, sondern lieber "nach vorne schauen". Einen guten Zeitpunkt für so etwas gebe es zwar nicht, der jetzige sei aber nicht so schlecht. "Es gibt keine Transfersachen zu erledigen, wir werden uns in Ruhe auf die Suche machen", schloss er einen Schnellschuss aus. Aktuell werden die anfallenden Aufgaben intern aufgeteilt, der neue Sportchef wird wohl erst zur Wintertransferzeit kommen.