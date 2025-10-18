Ein Team wie eine Wundertüte: Die Austria zittert sich zum Sieg

Müsste man die Wiener Austria in der heurigen Saison mit einem Wort beschreiben, dann wäre wohl am treffendsten: Wundertüte. Fans der Austria wissen einfach nie, was sie von ihrem Klub bekommen. Da folgt zum Beispiel einem glorreichen Triumph im Derby (3:1) eine Schmach daheim gegen BW Linz (0:1). Im Duell mit der WSG Tirol präsentierte die Austria am Samstag sogar innerhalb einer Halbzeit ihre beiden Gesichter.

Die Austria setzte sich nach hartem Kampf durch

Mit dieser teilweise unerklärlichen Launenhaftigkeit machte sich das Team von Stephan Helm beim hart erkämpften 3:2-Erfolg im Tivolistadion zwischenzeitlich selbst das Leben schwer. Vielleicht lag es auch daran, dass die Austria anfänglich auch so leichtes Spiel hatte.

Mit ihrem ersten Angriff gingen die Gäste nach 76 Sekunden durch Botic gleich in Führung. Die WSG-Abwehrspieler sahen dabei tatenlos zu und erweckten den Eindruck, als wären sie gedanklich noch in der Kabine. Auch beim 0:2 – wieder traf Botic nach Zuspiel des starken Eggestein (24.) – leisteten die Tiroler überhaupt keine Gegenwehr und luden die Austria förmlich zum Toreschießen ein. Wenig später klatschte ein Distanzschuss von Barry ans Lattenkreuz (30.).

Die Austria bejubelt drei Punkte

Alles schien in die richtige Richtung zu laufen, bis dann plötzlich ohne Vorankündigung der Faden riss und in den Minuten vor der Pause blankes Chaos im Austria-Strafraum ausbrach.